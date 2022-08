Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Akkuschrauber entwendet - Unbekannte Täter dringen in Lagerhalle ein

Herford (ots)

(jd) Ein 26-jähriger Mitarbeiter einer Herforder Firma stellte am Montag (1.8.), um 7.30 Uhr fest, dass ein Rolltor zu einer Lagerhalle an der Oststraße beschädigt und geöffnet war. Dieses hatte der Mitarbeiter am Freitag gegen 12.00 Uhr verschlossen. Im Inneren der Lagerhalle fand der Hiddenhauser eine beschädigte Computeranlage vor sowie einen geöffneten Werkzeugkoffer. Aus diesem entwendeten der oder die bisher unbekannten Täter einen Akku-Schrauber. Der Gesamtschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können oder im Verlauf des Wochenendes an der Oststraße etwas beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

