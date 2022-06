Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Festnahme nach Brandserie: 36-Jährige im Tatverdacht

Schermbeck (ots)

Am Samstag gegen 23.10 Uhr alarmierten Anwohner der Straße Brüggerfeld die Feuerwehr, nachdem sie zweimal Knallgeräusche vernommen hatten. Diese löschte eine brennende Mülltonne deren Flammen auf einen nahegelegenen Hauseingang übergriffen.

Die Flammen konnten gelöscht werden, bevor schlimmeres passierte.

Am Sonntagmorgen, um 02.15 Uhr, dann der nächste Einsatz an gleicher Stelle. Durch Unbekannte waren zwei Garagentore angesteckt worden. Die Folge: Die Flammen griffen auf die Garage über, sodass diese in voller Ausdehnung brannte. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Am Montag gegen 23.35 Uhr brannte dann eine Palette auf dem Gelände einer Firma, ebenfalls am Brüggerfeld. Auch hier kamen keine Personen zu schaden.

Am heutigen Dienstag gegen 02.50 Uhr gelang es den Beamtinnen und Beamten der Einsatztrupps schließlich eine 36-jährige Schermbeckerin vorläufig festzunehmen. Neben den zuvor genannten Taten steht sie auch im dringenden Tatverdacht, kurz vor der Festnahme an einem Trampolin an der Bahnhofstraße gezündelt und dieses dadurch beschädigt zu haben.

Die Frau war zum Zeitpunkt der Festnahme alkoholisiert, sodass ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit noch an. Mit weiteren Ergebnissen kann frühestens im Laufe der Woche gerechnet werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell