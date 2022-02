Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Einbruch in Ahrenshäger Tankstelle

Ahrenshagen (ots)

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich am heutigen Freitag (25.02.2022), gegen 00:30 Uhr, unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten der Tankstelle in Ahrenshagen und entwendeten Tabakwaren. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen handelt es sich um mehrere Täter, die die Tat gemeinschaftlich begangen haben und anschließend mit einem PKW flüchteten. Der Gesamtschaden wird aktuell auf 6.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zur Aufklärung dieser Straftat geben kann, wird gebeten sich an die Polizei in Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821/8750 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden bzw. sich über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

