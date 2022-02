Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfällen

Bild-Infos

Download

Kramerhof/Sundhagen (ots)

Heute und gestern Morgen ereigneten sich auf unseren Straßen zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten.

In der Gemeinde Kramerhof kam am Dienstagmorgen (22.02.2022), gegen 09:30 Uhr, ein 58-Jähriger mit einem Sattelschlepper samt Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch, wieder auf die Straße zu lenken, versank das Fahrzeuggespann in dem schlammigen Boden und kippte in der weiteren Folge auf die rechte Seite. Der 58-jährige Deutsche aus der Gemeinde Prohn erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften vor Ort medizinisch versorgt. Die Feuerwehr kam ebenfalls zum Einsatz und stellte sicher, dass keine Betriebsstoffe aus dem Lkw ausliefen. Da sich die Firma selbst um die Bergung des Fahrzeuggespanns kümmern wollte, wurde die Unfallstelle zunächst mit Absperrband gesichert. Zum entstandenen Sachschaden können derzeitig noch keine Angaben gemacht werden.

Am heutigen Mittwochmorgen (23.02.2022) kam es in der Gemeinde Sundhagen, gegen 06:45 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein 13-jähriger Radfahrer einem Pkw am Miltzower Bahnübergang die Vorfahrt genommen. Bei dem Zusammenstoß, wurde der Junge leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Untersuchung und Behandlung ins Klinikum nach Greifwald gefahren. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell