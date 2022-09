POL-PDLD: Landschildkröten gestohlen

Landau (ots) - Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei Landau gegen einen 41 - Jährigen, welcher am Sonntag gegen 16.45 Uhr eine Kellnerin während ihrer Arbeit im Außenbereich eines Cafes in der Markstraße zu Boden stieß. Die 23 - jährige Bedienung erlitt durch den Sturz eine Schürfwunde am Arm und zog sich eine blutende Lippe zu. Der Tatverdächtige war betrunken. Er pustete bei einem Atemalkoholtest 1,66 ...

