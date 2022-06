Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verhinderte Trunkenheitsfahrten

Weilerbach (ots)

Am Donnerstag, den 16.06.2022, um 00:40 Uhr wurde ein 46-jähriger Mann aus Ramstein-Miesenbach in der Schellenbergstraße, Weilerbach an einer dortigen Grillhütte schlafend in seinem PKW vorgefunden. Da er erheblich alkoholisiert war und keinen Alkotest durchführen konnte, wurde ihm sein Fahrzeugschlüssel vorsorglich sichergestellt. Die 34-jährige Freundin des Mannes wollte den Fahrzeugschlüssel in der Folge ausgehändigt bekommen, was jedoch an ihrer Alkoholisierung von 3,17 Promille scheiterte. |PvD

