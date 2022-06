Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Flucht

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwoch, den 15.06.2022, in dem Zeitraum 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr ereignete sich in der Pfaffenbergstraße, Kaiserslautern ein Verkehrsunfall mit Flucht. Eine 42-jährige Frau aus Kaiserslautern parkte ihren PKW am Fahrbahnrand. Als sie wieder zurückkam stellte sie frische Kratzer an ihrer linken Fahrzeugseite fest. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per E-Mail an die pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden. |PvD

