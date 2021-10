Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Altölkanister illegal entsorgt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Osnabrück (ots)

In der Nacht vom 05. auf den 06. Oktober wurden im Schölerberg vier Altölkanister widerrechtlich entsorgt, es trat Altöl aus. Bei der Örtlichkeit "Am Waldzoo 3" handelt es sich um den ehemaligen Zooeingang und jetzigen Wirtschaftshofs des Zoos. Die Polizei sucht nach Hinweisen zur Herkunft des Abfalls, ebenso zum Verursacher oder der Verursacherin. Hinweise bitte an 0541/327-3316 oder 0541/327-2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell