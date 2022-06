Polizei Münster

POL-MS: Vom Fahrrad geschubst und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Vier bislang unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen (2.6., 3:50 Uhr) an der Promenade einen 30-Jährigen ausgeraubt.

Der Münsteraner war mit seinem Fahrrad auf der Promenade in Richtung Hörsterstraße unterwegs. An der Kreuzung musste er an einer roten Ampel anhalten. Die vier Männer sollen ihn dort zunächst angesprochen und dann vom Fahrrad geschubst haben. Auf dem Boden liegend sollen die Unbekannten ihm dann in den Bauch getreten und sein Handy gefordert haben. Mit der Beute seien die Räuber in Richtung Kreuzviertel geflüchtet. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt. Die Männer sind etwa 25 bis 30 Jahre alt und sahen nach Angaben des Münsteraners südländisch aus.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell