Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-West: Streit zwischen zwei Männern eskaliert - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt-West (ots)

Ein Streit zwischen einem Unbekannten und einem 28-jährigen Mann im Stadtteil Neckarstadt-West am Montagabend eskalierte und wurde handgreiflich. Die beiden Männer gerieten vor einem Café in der Mittelstraße in Streit geraten, in dessen Verlauf der unbekannte Mann den 28-Jährigen ins Gesicht schlug und anschließend durch die Zehntstraße in Richtung Riedfeldstraße flüchtete. Der Geschädigte folgte dem Angreifer und warf ihm im Bereich einer dortigen Baustelle ein Absperr-Element hinterher. Der Unbekannte kehrte daraufhin zurück und schlug den 28-Jährigen nieder und trat dem am Boden Liegenden anschließend mehrfach gegen Kopf und Oberkörper. Danach flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der 28-jährige Geschädigte erlitt durch die Schläge und Tritte schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 30 Jahre alt - Kräftige Statur - Süd- oder südosteuropäische Erscheinung - Trug helle oder weiße Oberbekleidung, evtl. mit Fellbesatz an der Kapuze - Bluejeans und weiße Socken, trug nach Angabe von Zeugen vermutlich keine Schuhe - Hatte eine dunkle Kappe auf dem Kopf.

Zeugen, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell