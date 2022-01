Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Veranstaltungsstätte - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in eine Veranstaltungsstätte im Stadtteil Neckarstadt ein. Die Einbrecher schlugen den Glaseinsatz einer Eingangstür ein und drangen so in die Veranstaltungsräume in der Waldhofstraße ein. Im Thekenbereich fiel ihnen eine Geldkassette in die Hände, die sie aufhebelten und das Bargeld entnahmen. Zudem hebelten sie die Tür zum Vorverkaufsraum im Erdgeschoss auf und entwendeten aus der Kasse weiteres Bargeld sowie ein Karten-Bezahl-Gerät.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

Zeugen, die verdächtiges bemerkt haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

