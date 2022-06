POL-MS: Herrenloser Hund läuft vor Fahrrad - 74-Jährige leicht verletzt

Münster (ots) - Ein unbekannter Fahrradfahrer ist am Montagabend (30.5., 19:20 Uhr) am Nordmark mit einer Radlerin zusammengestoßen und ist anschließend geflüchtet. Die 70-Jährige war mit ihrem Rad in den Grünanlagen, die sich zwischen Nordmark und Feldstiegenkamp erstrecken, in Richtung Kristiansandstraße unterwegs. Plötzlich sei ihr der Unbekannte in die ...

