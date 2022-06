POL-MS: Mit offenem Haftbefehl Fahrrad gestohlen - 23-Jähriger in Haft

Münster (ots) - Nachdem eine bislang unbekannte Autofahrerin am Dienstagmorgen (24.5., 9:40 Uhr) an der Steinfurter Straße einen 51-jährigen Fahrradfahrer bei einem Unfall leicht verletzt hat und anschließend geflüchtet ist, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Nach Angaben des 51-Jährigen sei dieser mit seinem Fahrrad an der Steinfurter Straße in Richtung Grevener Straße unterwegs gewesen. An der Kreuzung ...

mehr