POL-HSK: Radaktionstag

Am 30. April veranstaltet die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis einen Radaktionstag in Marsberg. Gemeinsam mit verschiedenen Partnern werden im Bereich der Bürgerwiesen, direkt am Diemelradweg, diverse Attraktionen angeboten. Neben einem Sicherheits- wird auch ein Geschicklichkeitsparcours aufgebaut. Außerdem informieren wir mit den teilnehmenden Partnern an diversen Ständen über den sicheren Umgang mit dem Fahrrad. Das Angebot ist für alle Altersklassen geeignet. Wir freuen uns auf Sie!

