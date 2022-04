POL-HSK: Unfallfluchten

Hochsauerlandkreis (ots) - Marsberg: Im Zeitraum zwischen Freitag 7:45 Uhr und Sonntag 18 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung in der Straße "Zum Eisenhammer" eingebrochen. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711. Olsberg: Im Zeitraum zwischen dem 20. Januar und dem 22. April ...

mehr