Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Einbruch in Freibad - Zwei Tatverdächtige vorübergehend festgenommen

Farbschmierereien

Kennzeichendiebstahl

Elektrokabel gestohlen

Rollerdiebstahl

Pedelec gestohlen

Fulda (ots)

Nach Einbruch in Freibad - Zwei Tatverdächtige vorübergehend festgenommen

Flieden. Nach einem Einbruch in ein Freibad am Montagabend (29.08.), gegen 23.20 Uhr, nahm die Polizei am Dienstag (30.08.) zwei Tatverdächtige fest.

Am Dienstagmorgen meldete sich eine Mitarbeiterin des Schwimmbades in der Straße "Kappenmühle" bei der Polizei in Neuhof und teilte mit, dass dort eingebrochen worden sein soll.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen kletterten die zunächst noch unbekannten Täter über einen Zaun auf das Gelände und brachen die Tür zu einer Gartenhütte auf. Dort stahlen sie zwei Funkgeräte mit Zubehör und einen Router im Wert von circa 300 Euro. Außerdem beschädigten sie zwei weitere Türen auf dem Schwimmbadgelände und verursachten so einen Gesamtschaden von circa 7.000 Euro.

Bei ersten Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen zwei 16-jährige Jugendliche aus Fulda. Kurze Zeit später gelang es den Beamten der Polizei Neuhof die Beiden in der Nähe des Tatortes festzunehmen. Das Diebesgut konnte bei den Beschuldigten aufgefunden werden.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ergab sich weiterhin der Verdacht, dass einer der Tatverdächtigen für eine Fundunterschlagung im Zusammenhang mit dem Verlust einer Geldbörse am Fliedener Bahnhof verantwortlich sein könnte. Das entsprechende Portemonnaie wurde bei dem 16-Jährigen aufgefunden.

Die Jugendlichen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Farbschmierereien

Fulda. In der Nacht zu Mittwoch (31.08.) beschmierten unbekannte Täter eine Wand eines Lebensmittelmarktes, den entsprechenden Parkplatz und ein Verkehrsschild in der Boyneburgstraße mit Symbolen mit teilweise politisch motivierten Hintergrund. Es entstand circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Neuhof. Unbekannte stahlen am Sonntag (28.08.) das amtliche Kennzeichen FD-LH 37 von einem Anhänger, der in der Wasserkuppenstraße im Ortsteil Dorfborn abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Elektrokabel gestohlen

Burghaun. Zwischen Freitag (25.08.) und Mittwoch (31.08.) stahlen Unbekannte ein Elektrokabel im Wert von mehreren tausend Euro von einer Baustelle im Bereich Kohlstrauch im Ortsteil Langenschwarz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl

Fulda. Am Dienstag (30.08.), zwischen 14.45 Uhr und 23.30 Uhr, stahlen Unbekannte auf dem Parkplatz Ochsenwiese einen blauen Motorroller der Marke Generic mit dem Versicherungskennzeichen 844 VNK. Das Zweirad hat einen Wert von circa 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Neuhof. Ein Pedelec der Marke Cube stahlen Unbekannte am Mittwoch (31.08.), zwischen 16.15 Uhr und 23.30 Uhr, in der Bahnhofstraße. Das Zweirad im Wert von circa 2.100 Euro war am Bahnhofsgelände im Bereich eines Fahrradständers abgestellt und angeschlossen worden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell