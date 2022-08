POL-OH: Lkw Unfall auf A7 Fahrtrichtung Nord in Höhe AS Homberg/Efze

Fulda (ots) - Einbruch in Arztpraxis Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (30.08.) in eine Arztpraxis in der Sturmiusstraße ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Praxisräume. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen öffneten die Täter anschließend gewaltsam mehrere Schränke und entwendeten einen geringen Geldbetrag. Es entstand zudem Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise ...

