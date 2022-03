Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall Im Bork/ Rütherweg - erste Erkenntisse

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung Im Brok/ Rütherweg am heutigen Tag, gegen 12.35 Uhr, waren ein Bus und ein Postzustellerfahrzeug beteiligt. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei drei Personen verletzt. Zudem entstand ein enormer Sachschaden von geschätzten 200.000 Euro.

Ein Busfahrer fuhr auf dem Rütherweg in Richtung A31. Zeitgleich war ein Postbote mit seinem Fahrzeug auf der Straße "Im Brok" in Richtung Rütherweg unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurden sowohl die beiden Fahrer, als auch ein Fahrgast verletzt. Alle drei wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Der minderjährige Fahrgast und der Busfahrer waren leicht, der Postbote schwer verletzt. Aufgrund einer derzeitigen Auslastung an Rettungswagen, war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt und dementsprechend abgeschleppt; der Bus mit einem Schwerlastschlepper. Während der Unfallaufnahme war die Örtlichkeit für den übrigen Fahrzeugverkehr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell