Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Unbekannte beschädigten am Mittwoch, zwischen 22.15 Uhr und 22.35 Uhr, In der Welheimer Mark acht Scheiben einer Schule. Sie betraten die Räumlichkeiten und durchsuchten diverse Schränke und Schubladen. Im weiteren Verlauf traten sie noch eine Zimmertür ein, um in die übrigen Räumlichkeiten zu gelangen. Auch hier suchten sie nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Einer der Täter zog sich bei dem Einbruch vermutlich eine Verletzung zu.

Dorsten

In der Nacht zu Donnerstag hörten Zeugen gegen 1 Uhr einen lauten Knall und sahen aus dem Fenster. Sie erkannten insgesamt vier Verdächtige, die an einem Zigarettenautomaten an der Lembecker Straße standen. Kurz darauf flüchteten die vier Unbekannten. Sie entwendeten diverse Zigarettenschachteln. Bei zwei der verdächtigen Personen sollen Reflektionsstreifen auf der Kleidung angebracht gewesen sein. Zudem sollen sie mit einem Auto vorgefahren sein. Eine nähere Beschreibung des Fahrzeugs ist derzeit jedoch nicht möglich. Der Automat wurde bei der Aktion erheblich beschädigt.

Am Hammer Weg schlugen Unbekannte die Verglasung der Eingangstür einer Wohnung ein und betraten auf diese Weise die Wohnräumlichkeiten. Sie durchsuchten die Räume und Sachen nach Wertgegenständen und flüchteten letztlich mit einem Handy-Ladekabel in unbekannte Richtung. Tatzeitraum: Mittwoch, zwischen 19 Uhr und 20 Uhr.

Recklinghausen

Bei einem Wohnungseinbruch an der Lippestraße entwendeten bislang unbekannte Täter Bargeld und Schmuck. Zwischen Mittwochmorgen und -abend beschädigten sie das Schloss der Wohnungstür und gelangten auf diese Weise in die Wohnung. Dort durchwühlten sie sämtliche Behältnisse und Schränke nach Diebesgut. Täterhinweise liegen nicht vor.

Gladbeck

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen hebelten Unbekannte die Eingangstür eines Kosmetikgeschäfts am Leineweberweg auf. Sie entwendeten etwas Bargeld und flüchteten unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

