POL-RE: Haltern am See: 8-Jähriger nach Zusammenstoß leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen gegen 7:40 Uhr, kam es auf dem Friedrich-Ebert-Wall zu einem Zusammenstoß zwischen einem 8-jährigen Fußgänger und einem 15-jährigen Fahrradfahrer, beide aus Haltern am See. Der Radfahrer fuhr entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg. Außerdem befindet sich auf dem Gehweg des Friedrich-Ebert-Walls in Fahrtrichtung Büttnerstraße ein Verkehrsschild, das die Durchfahrt mit dem Fahrrad verbietet. Als der 15-Jährige den Gehweg befur, trat zur gleichen Zeit der 8-Jährige aus einer Einfahrt auf den Gehweg. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und touchierte den Jungen mit dem Lenker des Fahrrads am Kopf. Der 8-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

