Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Motorradfahrer bei Ausweichmanöver leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch verunglückte, gegen 14 Uhr, ein Motorradfahrer auf der Westerholter Straße. Der 37-Jährige aus Heistenbach stürzte bei einem Ausweichmanöver und verletzte sich dabei leicht. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der Motorradfahrer war zum Unfallzeitpunkt auf der Westerholter Straße in Richtung Westerholt unterwegs, als der 35-jährige Autofahrer von einem Parkplatz auf die Straße fuhr. Die genaue Unfallörtlichkeit liegt in Höhe der Einmündung "Auf dem Hochstück". Der 37-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand ein geringer Sachschaden von ca. 250 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell