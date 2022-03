Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Herten

Am Dienstag gegen 10:00 Uhr parkte ein 30-jähriger Hertener seinen grauen BMW am Fahrbahnrand auf der Lindenstraße. Als er gegen 15:30 Uhr wieder zu seinem Auto zurückkehrte, entdeckte er einen Schaden und Lackspuren an der vorderen Stoßstange des Wagens. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 1.500 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Recklinghausen

Auf dem Parkplatz eines Autohauses am Westring beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen weißen Hyundai an der Frontschürze. Unfallzeitraum: Dienstag, zwischen 11:45 Uhr und 23:15 Uhr. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 2.500 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Dorsten

An der Bahnhofstraße beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten VW Golf und hinterließ dabei einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Das Auto stand am Dienstag, zwischen 08.15 Uhr und 10.15 Uhr, in einer Parkbox. Der Schaden befindet sich hinten rechts am Stoßfänger. Eine Schadensregulierung leitete der Unbekannte nicht ein. Er flüchtete unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell