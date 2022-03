Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Olfen: Gestohlenes Auto aus Olfen in Datteln sichergestellt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Einbruch in Olfen wurde ein blauer Mazda 5 entwendet. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5177689)

Dieses Fahrzeug ist am 22.03.2022 gegen 20 Uhr im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz einer Realschule an der Wiesenstraße in Datteln aufgefallen. Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Fahrzeugführer beim Versuch auszuparken mehrfach ein nebenstehendes Auto touchiert hat. Da der Fahrer den Wagen nicht ausparken konnte, verließen er und drei weitere junge Männer den Wagen und flüchteten in Richtung Skaterpark. Der Zeuge konnte für die vier Verdächtigen eine wage Täterbeschreibung abgeben.

Person 1:

- männlich - jugendliches Erscheinungsbild - Alter zwischen 14-17 Jahren - schwarzen Kappe und dunklen Jacke mit heller Aufschrift auf dem Rücken

Person 2:

- männlich - jugendliches Erscheinungsbild - Alter zwischen 14-17 Jahren - weiße Jacke - längere schwarze Haare

Person 3 und 4:

- männlich - jugendliches Erscheinungsbild - Alter zwischen 14-17 Jahren - dunkel gekleidet

Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei in Coesfeld unter 02541 14 -211 bis -213 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell