Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/ Datteln/ Dorsten: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Nacht zu Mittwoch (03.30 Uhr) die Verglasung eines Kiosks und gelangte durch das entstandene Loch in das Geschäft. Hier beschädigte er die Zigarettenauslage und entwendete vermutlich diverse Tabakwaren. Ein Anwohner hörte ein lautes Geräusch und konnte eine Person auf einem Fahrrad vom Tatort fliehen sehen. Der Zeuge beschrieb den Flüchtigen wie folgt: männlich, 20-25 Jahre alt, schmal, schwarze Kleidung, schwarze Cappi, große Tüte (vermutlich Tedi). Der Kiosk liegt an der Gladbecker Straße, zwischen der Aegidistraße und der Rippelbeckstraße.

Datteln

Unbekannte hebelten das Fenster einer Gaststätte an der Castroper-Straße auf. Im Inneren brachen sie mehrere Automaten auf und entleerten diese. Zudem entwendeten sie Getränke und weitere Lebensmittel. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem späten Dienstagabend und dem Mittwochmorgen. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

An der Jahnstraße hebelten unbekannte Täter zwischen Dienstabend und Mittwochmorgen das Fenster eines Imbiss auf. Sie brachen zwei Kassen, zwei Glücksspielautomaten sowie einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten den Geldbestand und diverse Zigarettenschachteln. Die Unbekannten flüchteten unerkannt.

Dorsten

In der Nacht zu Mittwoch brachen an der Bismarckstraße bislang unbekannte Täter in ein Schulgebäude ein. Sie schlugen zwei Fensterscheiben ein und gelangten auf diese Weise ins Innere. Sie durchsuchten mehrere Klassenräume und flüchteten anschließend unerkannt mit etwas Bargeld und einem Laptop.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell