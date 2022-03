Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Rollerfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein schwer verletzter Rollerfahrer und knapp 1.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls an der Ecke Grimbergstraße/ Dortmunder Straße.

Am Mittwochmorgen (09.20 Uhr) fuhr ein 69-jähriger Rollerfahrer aus Castrop-Rauxel auf der Grimbergstraße in Richtung Dortmunder Straße. An der Einmündung hielt er an (Stoppschild). Die hinter ihm fahrende 20-jährige Recklinghäuserin stoppte ihr Auto ebenfalls an der Einmündung. Beim Anfahren der Fahrzeuge kam es zu einer Kollision, woraufhin der Zweiradfahrer stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Polizei sperrte die Dortmunder Straße in Richtung Neuroder Platz während der Unfallaufnahme.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell