POL-RE: Dorsten: Zwei Verletzte nach Kollision im Kreuzungsbereich

Bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 13 Uhr, im Kreuzungsbereich Am Kalten Bach/ Wellbrockweg erlitten zwei Autofahrer leichte Verletzungen. Ein 53-jähriger Dorstener fuhr mit seinem Auto auf der Straße "Am Kalten Bach" und stieß auf der Kreuzung mit einer von rechts kommenden 22-Jährigen zusammen. Die junge Frau kommt aus Reken und fuhr mit ihrem Auto auf dem Wellbrockweg. Rettungskräfte transportierten den 53-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Autos wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in nicht bekannter Höhe.

