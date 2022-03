Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahrradfahrer flüchtet verletzt von Unfallstelle - Verdacht auf Alkohol

Recklinghausen (ots)

Auf der Maybachstraße kam es in der Nacht zu Donnerstag (24.03) zu einer Unfallflucht mit einem verletzten Fahrradfahrer aus Recklinghausen. Der 36-Jährige fuhr nach bisherigen Erkenntnissen auf dem Fahrradstreifen der Maybachstraße in Richtung Blitzkuhlenstraße, als er, ca. 40m vor dem Dahlienweg, den Außenspiegel eines geparkten Autos touchierte und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Er begab sich zunächst nach Hause und informierte dann einen Rettungswagen, der ihn in ein Krankenhaus transportierte. Bei seinem Sturz beschädigte der Recklinghäuser zwei geparkte Autos. Die Eigentümer informierten gegen 06.30 Uhr die Polizei. Ermittlungen am Unfallort ergaben dann den Hinweis auf den flüchtigen Fahrradfahrer im Krankenhaus. Als die Beamten ihn aufsuchten ergaben sich erste Hinweise auf den Konsum von Alkohol, weshalb ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Insgesamt ist ein Schaden von etwa 600 Euro entstanden.

