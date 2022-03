Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Kind bei Unfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Wohl ohne auf den Verkehr zu achten, rannte ein vierjähriges Kind am Montag gegen 15:30 Uhr in Gerlingen über die Hasenbergstraße, was in der Folge zu einem Unfall führte. Ein 33-jähriger Opel-Fahrer, der gerade im Begriff war von der Panoramastraße nach rechts in die Hasenbergstraße einzubiegen, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Das Mädchen stieß gegen die rechte Fahrzeugseite, wobei es schwer verletzt wurde und in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An dem Opel entstand kein Sachschaden.

