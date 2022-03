Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag verübte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen 11.15 Uhr und 12.45 Uhr in der Martin-Luther-Straße in Korntal eine Unfallflucht. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Ausparken einen daneben stehenden VW und hinterließ einen Sachschaden von rund 500 Euro. Am VW wurden im Bereich der Anstoßstelle rote Lackantragungen festgestellt, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Möglicherweise handelt es sich hierbei um einen roten Opel älteren Baujahrs mit Böblinger Kennzeichen (BB-), der zuvor neben dem VW geparkt gewesen sein soll. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, bittet um weitere Hinweise.

