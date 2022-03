Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall An der Wienbecke - erste Erkenntnisse

Recklinghausen (ots)

Bei einem Zusammenstoß an der Ecke An der Wienbecke/ Brauckweg verletzten sich insgesamt sechs Fahrgäste des beteiligten Busses. Der 53-jährige Busfahrer aus Lüdinghausen war heute, gegen 12 Uhr, auf der Straße "An der Wienbecke" unterwegs und kollidierte mit einem 80-jährigen Autofahrer aus Dorsten, der auf dem Brauckweg fuhr. Unter den verletzten Fahrgästen befanden sich auch Kinder/ Jugendliche. Rettungskräfte versorgten die Verletzten und fuhren sie in Krankenhäuser. Die beiden unfallbeteiligten Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

