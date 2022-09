Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Drohne gestohlen - Diebstahl - Kennzeichendiebstahl

Drohne gestohlen

Schlitz. Während eines sportlichen Events stahlen Unbekannte Langfinger einem 57-jährigen Zuschauer und seiner elfjährigen Tochter in einem unbeobachteten Moment eine Drohne, Modell DJC Mini 3 Pro, im Wert von rund 900 Euro. Zur Tatzeit war das Diebesgut auf einem Koffer im Bereich eines Parkplatzes in der Bahnhofstraße abgelegt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Alsfeld. Ein auf einer Baustelle in der Straße "Dirsröder Feld" abgestellter Bagger wurde in der Nacht zu Mittwoch (31.08.) Ziel unbekannter Täter. Zwei Hydraulikzylinder und einen Baggerarm entwendeten die Langfinger von der Arbeitsmaschine, bevor sie unerkannt in unbekannte Richtung flüchteten. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Schwalmtal. Das vordere amtliche Kennzeichen VB-CS 36 eines schwarzen Hyundai Terracan entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag (26.08.) und Mittwoch (31.08.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Privatgrundstück in der Schulstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

