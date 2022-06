Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Lkw-Fahrer entdeckt Graffiti-Sprayer auf frischer Tat

Overath (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (15.06.) erhielt die Polizei gegen 01:15 Uhr per Notruf einen Hinweis eines Lkw-Fahrers, der in Höhe der Talbrücke Schlingenbach zwei vermeintliche Graffiti-Sprayer an einer Lärmschutzwand auf dem Standstreifen stehen sah.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie bereits von weitem zwei Personen im Schein einer Taschenlampe erkennen. Unbemerkt näherten sich die Polizisten den beiden Personen an der Lärmschutzwand, traten wenige Meter vor diesen aus ihrer Deckung und forderten die beiden zum Stehenbleiben auf. Während einer der beiden Täter sofort am Rucksack festgehalten werden konnte, sprintete der andere los. Doch die Flucht endete nach einem kurzen Sprint, denn den Beamten gelang es, den Flüchtigen einzuholen und zu Boden zu bringen.

Bei den beiden Beschuldigten handelte es sich um einen 22-Jährigen aus Netphen und einen 53-Jährigen aus Hilchenbach.

Bei der Durchsuchung der beiden Täter konnten mehrere Farbsprühdosen sichergestellt werden. Außerdem konnten die Polizisten Farbspuren an den Händen bei beiden Beschuldigten feststellen. Zur Beweissicherung wurden die Mobiltelefone der beiden Graffiti-Sprayer sichergestellt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promille-Wert von 0,16 bei dem älteren der beiden Beschuldigten, während der Test des Jüngeren negativ verlief.

Während der 22-Jährige die Straftat zugab, äußerte sich der 53-Jährige nicht weiter zum Sachverhalt.

Gegen die beiden Täter wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung geschrieben. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. (st/ct)

