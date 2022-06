Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Friedensmarsch der Gesamtschule kann zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen führen

Bergisch Gladbach (ots)

Am morgigen Mittwoch (15.06.) veranstaltet die Gesamtschule Paffrath (IGP) einen sogenannten Friedensmarsch mit über 1.000 Teilnehmern durch Teile des Bergisch Gladbacher Stadtgebietes.

Die Polizei weist darauf hin, dass es an diesem Tag im Zeitraum von 10:00 Uhr bis circa 13:30 Uhr kurzfristig zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Straßensperrungen auf dem Zugweg kommen kann, um die Sicherheit der Versammlungsteilnehmer zu gewährleisten. Startpunkt des Friedensmarsches wird die Franz-Heider-Straße im Stadtteil Paffrath sein. Der Zug wird sich in Richtung Stadtmitte vorbei am Rathaus bewegen, anschließend wieder zurück nach Paffrath gehen und in der Borngasse enden. (st/ct)

