POL-PDLD: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Billigheim (ots) - Zum Diebstahl eines Leichtkraftrades kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Trifelsstraße in Billigheim. Das Zweirad (Farbe: schwarz/orange) stand in der Hofeinfahrt eines Anwesens und war mittels Lenkradschloss gegen die Wegnahme gesichert. Die Tat ereignete sich zwischen 23 und 8.30 Uhr. Das Fahrzeug konnte noch am Sonntag im Bereich ...

