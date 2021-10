Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, 08.10.2021, um 16:35 Uhr, befuhr eine 69-jährige Pkw-Fahrerin aus Weilerbach die L 516 von Wachenheim an der Weinstraße in Richtung Bad Dürkheim. Als sie sich dem dortigen Kreisverkehr näherte, verlangsamte sie ihr Fahrzeug. Dies bemerkte ein 37-Jähriger aus Deidesheim nicht rechtzeitig und fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Hierbei entstand ein Sachschaden von insgesamt 300,- Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem 37-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von über 3 Promille festgestellt. Ihm wurde deshalb bei der PI Bad Dürkheim eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

