Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unbekannte mehrfach auf Gartengrundstück

Neustadt/Weinstraße (ots)

In jüngster Vergangenheit, das letzte Mal vor dem 05.10.21, betraten noch unbekannte Täter mehrfach ein Gartengrundstück am Rothenbusch. Zunächst wurde "nur" ein Zaun zum Übersteigen heruntergedrückt, zwischenzeitlich jedoch auch Steine in einen Pool geworfen und damit die Plane beschädigt. So sind Sachschäden im niedrigen dreistelligen Bereich entstanden. Vermutlich wurden noch weiterer Gartengrundstücke illegal aufgesucht. Da die Grundstücke nur unregelmäßig aufgesucht werden, können keine näheren Angaben zu den Tatzeiträumen erfolgen. Weitere Geschädigte sollten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell