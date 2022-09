Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.09.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Gundelsheim: Wäschetrockner geriet in Brand - Keine Verletzten

Am Dienstagmorgen, um 08.30 Uhr, geriet ein Wäschetrockner in einem Pflegeheim in der Panoramastraße in Brand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten einige Bewohner kurzfristig in andere Gebäudeteile evakuiert werden. Die Feuerwehr löschte den Brand und die Bewohner konnten, nachdem der betroffene Bereich gelüftet wurde, wieder ihre Zimmer beziehen. Sämtliche Bewohner blieben unverletzt. Während des Feuerwehreinsatz musste die Panoramastraße im Bereich des Pflegeheims zeitweiße vollkommen gesperrt werden.

A 81 / Untergruppenbach: Zeugen nach Unfall gesucht

Ein Lkw prallte am Montagnachmittag gegen eine Schutzplanke auf der A81 und flüchtete. Der Unbekannte fuhr gegen 13.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Weinsberg / Ellhofen und Untergruppenbach, als er mit seinem blauen Lkw mit blauem Anhänger ins Schleudern kam. Ein Zeuge beobachtete, wie er komplett über den Seitenstreifen gegen die Schutzplanke fuhr. Es entstand Sachschaden an mindestens drei Elementen in unbekannter Höhe. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete. Daher sucht die Verkehrspolizei Weinsberg nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

A6 / Bad Rappenau: Transporter kollidiert mit Sattelzug

Ein Schwer- und zwei Leichtverletzte sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen auf der A6 bei Bad Rappenau. Der Fahrer eines Transporters war gegen 11 Uhr in Richtung Sinsheim unterwegs, als er am Stauende auf einen Sattelzug auffuhr. Hierbei wurde sein Beifahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Auch der Fahrer selbst, sowie die Beifahrerin im Sattelzug wurden leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 6.500 Euro.

Erlenbach: Hoher Sachschaden nach Kollision von Fahrzeugen

Rund 25.000 Euro Sachschaden entstanden am Montagmorgen bei Erlenbach, als ein Ford Transit und ein Sattelzug kollidierten. Der Fahrer des Sattelzugs war gegen 7.30 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der A6 in Richtung Mannheim unterwegs. Auf Höhe des Parkplatz Sulmtal kam der, auf dem mittleren Streifen fahrende, Ford aus unbekannter Ursache nach rechts und kollidierte mit dem Auflieger. Hierdurch geriet er in Schräglage, wurde nach links abgewiesen und prallte gegen die Mittelbetonleitwand. Das Fahrzeug kam nach rund 25 Metern auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer wurde zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht, blieb aber unverletzt. Es entstand Schaden am Ford, dem Auflieger und der Fahrbahn.

Ittlingen / Bad Rappenau: Weitere Einbrüche in Tennisclubs

In zwei Tennsiclubs wurde zwischen Samstag und Montag in Ittlingen und Bad Rappenau eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 14 Uhr am Samstag und 15 Uhr am Montag Zutritt zum Vereinsheim in Ittlingen. Dort brachen sie eine Türe auf und entwendeten Bargeld. In Bad Rappenau verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zum Innenraum des Gebäudes und beschädigten Türen. Entwendet wurde nach aktuellem Kenntnisstand nichts. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu den Taten und Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Neckarsulm: Fahrerin mit schwarzem Golf verursacht Schaden - Zeugen gesucht

Eine 43-jährige Golf-Fahrerin verursachte am Freitag vermutlich Gefahrensituationen im Bereich Neckarsulm und flüchtete. Die Frau fuhr gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße 1095 zwischen Amorbach und dem Kreuzungsbauwerk Nord auf einen Polo auf. Die beiden Beteiligten stiegen aus und die 43-Jährige schaute sich den Schaden am Polo an. Nachdem die beiden Frauen vereinbarten auf einen nahegelegenen Feldweg zu fahren, flüchtete die Golf-Lenkerin einfach in Richtung Heilbronn. Eine weitere Verkehrsteilnehmerin meldete, dass sie zuvor von dem Golf gefährdet wurde. Die 43-Jährige stellte sich am Folgetag beim Polizeirevier Neckarsulm. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Verkehrsteilnehmer geschädigt oder gefährdet wurden, sucht das Polizeirevier Neckarsulm nach Beteiligten und Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Neckarsulm: Einbruch in Tennisheim

Unbekannte brachen in der Nacht auf Montag in ein Tennisheim in Neckarsulm ein. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 18 Uhr am Sonntag und 9 Uhr am Montag Zutritt zum Gebäude "In der Hälde" und durchsuchten die Innenräume. Ob hier etwas entwendet wurde ist noch unklar. Anschließend begab sich die Täterschaft zu einem Geräteschuppen im Außenbereich und durchtrennte das Schloss. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Neuenstadt-Stein: Drei Gebäude und sieben Pkw besprüht

Unbekannte besprühten in der Nacht auf Montag mehrere Fahrzeuge und Gebäude in Neuenstadt-Stein. Die Täter entwendeten vermutlich in der Nähe des Tatorts eine Farbdose von einer Baustelle und besprühten dann mit der türkisgrünen Farbe sieben Autos und drei Gebäude in der Kurmainzstraße. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu Tat und Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07139 47100 beim Polizeiposten Neuenstadt zu melden.

Bad Wimpfen: Roller kollidiert mit VW - Person schwerverletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Bad Wimpfen wurde ein Rollerfahrer schwerverletzt. Der Fahrer eines VW Sharan fuhr gegen 10 Uhr aus einem Parkplatz in den fließenden Verkehr ein. Hierbei übersah er vermutlich das von rechts kommende Kleinkraftrad, welches auf der Rappenauer Straße fuhr. Beide kollidierten und der Rollerfahrer stürzte. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Ilsfeld: Geparkter VW beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte am Montagnachmittag einen in Ilsfeld geparkten VW. Der Pkw stand zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr in der König-Wilhelm-Straße. Der Täter touchierte den linken Außenspiegel, sodass Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

