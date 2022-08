Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Polizei Herborn sucht Schlüsselbesitzer + Zaunelemente der Pferdefreunde Allendorf gestohlen +

Dillenburg (ots)

Herborn: Polizei sucht Besitzer von Schlüsseln -

Die Herborner Polizei bittet bei der Zuordnung von Schlüsseln um Mithilfe. Im Zusammenhang mit einer Fundsache wurden die auf dem Foto aufgeführten Gegenstände der Polizei übergeben. Derzeit kann nicht gesagt werden, ob die Schlüssel im Zusammenhang mit Straftaten stehen. Wer kann Angaben zur Herkunft der Gegenstände machen? Hinweise zu den Eigentümern nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Haiger-Allendorf: Zaunelemente geklaut -

Am Wochenende schlugen Diebe am Gelände der Pferdefreunde zu. Zwischen Samstag (30.07.2022), gegen 09.00 Uhr und Montag (01.08.2022), gegen 17.45 Uhr bauten die Täter an der Reitbahn insgesamt 14 Zaunpfosten, 13 Zaunbretter sowie 16 Abdeckkappen ab. Den Wert der Beute beziffert der Verein auf rund 800 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen oder Fahrzeugen, die in diesem Zusammenhang an dem Gelände auffielen, nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

