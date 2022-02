Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sprengung eines Geldautomaten

Daun, Mehrener Straße 21-25 (ots)

Am 14.02.2022, gegen 02:28 Uhr, war in der Stadt Daun eine Explosion wahrzunehmen. Wie sich dann schnell herausstellte, hatten noch unbekannte, flüchtige Täter den Geldausgabeautomaten der Sparkasse Vulkaneifel, der auf dem Parkplatz des Hit-Marktes steht, versucht zu sprengen. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an, zur Zeit sind die Ermittler mit Hochdruck am Arbeiten. Von aktuellen Anfragen bittet die Polizei Daun abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

