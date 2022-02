Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr endet im Polizeigewahrsam.

Zell (ots)

Am 11.02.2022 wurde der Polizeiinspektion Zell gegen 19:45 Uhr eine stark alkoholisierte Autofahrerin in Traben-Trarbach gemeldet. Nach sofort durchgeführter Fahndungsmaßnahmen der Einsatzkräfte kann schließlich eine 35-jährige Fahrzeugführerin einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Es stellte sich dabei heraus, dass sie tatsächlich unter Alkoholeinfluss stand. Als die Beamten die Frau zur Blutprobenentnahme mitnehmen wollten, leistete sie massiven Widerstand gegen die Festnahme und beleidigte die Polizisten. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt, ist aber weiterhin dienstfähig. Die Frau konnte festgenommen werden und wurde nach der Blutprobenentnahme in Gewahrsam genommen. Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

