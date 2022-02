Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrer unter Drogeneinfluss

Bitburg (ots)

Bei Schwerpunktkontrollen zu Alkohol und Betäubungsmitteln kontrollierte die Polizeiinspektion Bitburg in der Nacht zum 12.02.22 mehrere Autofahrer. Dabei wurde in Bitburg ein Fahrer gestoppt, der unter dem Einfluss von Kokain einen PKW führte. Ihn erwarten sowohl ein Straf- als auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Ebenfalls in Bitburg konnte die Polizei einen Autofahrer aus dem Verkehr ziehen, der unter dem Einfluss von THC (Cannabis) sein Fahrzeug führte. Auch gegen diesen Verkehrsteilnehmer wurden Straf-und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

