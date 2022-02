Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vandalismus am Jünkerather Bahnhof Unbekannte Täter beschädigen mehrere Fahrräder

Jünkerath (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Dienstag, 08. Februar, in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 16:00 Uhr gleich mehrere im Bereich des Jünkerather Bahnhofs abgestellte Fahrräder.

Die Räder wurden umgeworfen und aus den Reifen wurde die Luft abgelassen. Darüber hinaus wurden die zugehörigen Ventile entwendet, so dass die Fahrräder auch nicht an Ort und Stelle wieder fahrbereit gemacht werden konnten, was für die Betroffenen mit erheblichen Unannehmlichkeiten verbunden war.

Zeugen, die Hinweis auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter Tel.: 06551-9420 oder E-Mail pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell