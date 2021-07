Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf Bauernschaft Walgern, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Warendorf (ots)

Am 10.07.2021, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Radfahrer aus Warendorf die Bauernschaft Walgern in Warendorf. Im Bereich einer Kreuzung kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigen 23-jährigen Pkw- Fahrer aus Warendorf. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer schwer. Er wurde mittels Rettungshubschrauber einem Krankenhaus in Münster zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell