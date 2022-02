Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht. Polizei sucht Zeugen.

Minden (ots)

Am Montag den 07.02.2022 zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr kam es auf der B418 zwischen Echternacherbrück und Minden zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwei sich entgegenkommende Fahrzeuge stießen auf einer Geraden zusammen. Zum Fluchtfahrzeug ist bekannt, dass es sich vermutlich um einen weißen Transporter handelt. An diesem ist ebenfalls ein erheblicher Sachschaden an der hinteren Fahrerseite zu vermuten. Die Polizeiinspektion Bitburg bittet um sachdienliche Hinweise unter 06561-9685-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell