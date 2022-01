Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gegen Auflieger geprallt - Lkw fährt weiter

Gronau (ots)

Wer den Unfall verursacht hat, weiß die Polizei. Sie sucht in diesem Fall noch den unbekannten Fahrer eines Lkw: Diesem ist eine Frau in Gronau mit ihrem Wagen aufgefahren. Dazu war es am Freitag, 21.01., gegen 14.25 Uhr gekommen: Die Gronauerin wollte von der Bentheimer Straße nach links auf die Spinnereistraße abbiegen. Sie fuhr zu schnell an und stieß gegen das Heck eines Sattelaufliegers. Dieser setzte sein Fahrt in Richtung Gildehauser Straße fort. Der offene Sattelauflieger und die Zugmaschine waren blau lackiert; nähere Angaben liegen nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell