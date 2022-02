Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Bitburg (ots)

Am Samstag, 12.02.2022, gegen 11.50h, befuhr eine 79 jährige Radfahrerin (ohne Helm) mit ihrem E-Bike die L 9 vom Bildchen kommend und wollte an der Einmündung zur B50 in Richtung Bitburg fahren. Beim Einfahren auf die B50 übersah die Radfahrerin den bevorrechtigen in Richtung Oberweis fahrenden PKW-Fahrer, und wurde von diesem erfasst. Die Radfahrerin erlitt durch den Unfall u.a. eine Kopfverletzung und wurde ins KH Bitburg verbracht.

In diesem Zusammenhang bitte die Polizei darum, sich beim Radfahren auch mittels Fahrradhelm zu schützen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei zu melden

