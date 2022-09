Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.09.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim: Ganzen Zigarettenautomat gestohlen - Zeugen gesucht

Zwischen dem 16. August und dem 16. September entwendeten Unbekannte einen vollständigen Zigarettenautomaten in Weikersheim. Der Automat war an einem gesonderten Gestell in der Alten Steige montiert. Hier entfernten die Täter den Zigarettenautomaten ganz. Zeugen, die die Tat beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weikersheim, Telefon 07934 99470, zu melden.

Bad Mergentheim: Asbestplatten illegal entsorgt

Auf zwei Schuttablageplätzen in Bad Mergentheim hat eine unbekannte Person in den letzten beiden Monaten asbesthaltige Welldachplatten entsorgt. Im August und September, bis Freitag, den 16.09. hatte eine Firma zwei Schuttablageplätze bei Bahnsteigerneuerungen in Edelfingen angelegt. Beim Entsorgen des Mülls der Ablageplätze am Ende des Altenbergs und in der Theobaldstraße wurde der Sondermüll entdeckt. Durch die Entsorgung des Sondermülls entstand ein Schaden im Bereich von circa 20.000 Euro. Zeugen, die gesehen haben, wie die Asbestplatten abgeladen wurden, oder Hinweise auf den Täter oder die Täterin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

