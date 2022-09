Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.09.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gemmingen-Stebbach: Einbrüche in Vereinsheime - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich in der Nacht auf Freitag unbemerkt Zutritt zu zwei Sportstätten in Gemmingen-Stebbach. Zwischen 21 Uhr und 9.15 Uhr begaben sich die Täter zu dem Vereinsheim im Jahnweg und im Mühlweg. Dort brachen sie Türen und Fenster gewaltsam auf, um sich so Zutritt zu verschaffen. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können oder in diesen Bereichen eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Eppingen: 5.000 Euro Sachschaden bei Unfallflucht -Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Person verursachte zwischen Freitag, gegen 14.30 Uhr, und Samstag, gegen 8 Uhr, einen Verkehrsunfall in Eppingen und flüchtete im Anschluss. Der oder die Unbekannte touchierte mit einem Fahrzeug einen VW Touran, der in der Kaiserstraße abgestellt war. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder dazu Angaben machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Heilbronn: Versuchter Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Unbekannte stiegen in der Nacht auf Freitag in ein Vereinsheim in Heilbronn ein. Die Einbrecher begaben sich zwischen Donnerstag, 20.30 Uhr, und Freitag, 11.30 Uhr, zu der Sportstätte in der Straße "Unter der Mühle" und brachen mehrere Türen des Gebäudes auf. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar. Ob etwas entwendet wurde, ist Bestandteil der Ermittlungen. Insgesamt verursachten die Einbrecher circa 1.500 Euro Sachschaden. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können oder in diesen Bereichen eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Heilbronn-Kirchhausen: E-Bikes gestohlen - Zeugen gesucht

Zwei E-Bikes entwendeten Diebe in der Nacht auf Freitag aus einem Carport in Heilbronn-Kirchhausen. Zwischen Donnerstag, gegen 23.30 Uhr, und Freitag, gegen 8.45 Uhr, machten sich die Unbekannten über die hochwertigen Fahrräder im Wert von mehreren tausend Euro, die mit einem Fahrradschloss unter dem Carport in der Aachener Straße gesichert waren, her. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können oder in diesen Bereichen eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 28330 beim Polizeiposten Neckargartach zu melden.

Heilbronn: Gegen eine Mauer gefahren

Eine verletzte Person und circa 10.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am späten Freitagabend in Heilbronn. Gegen 20.30 Uhr befuhr ein 69-Jähriger mit seiner Mercedes E-Klasse die Ausfahrt des Krankenhausparkhauses in der Straße "Am Gesundbrunnen". Aus bislang unklaren Gründen fuhr der Mann mit dem Wagen geradeaus über die bevorrechtigte Straße, durchbrach einen Zaun und prallte mit dem Pkw gegen die Außenwand des Krankenhauses. Durch den Unfall erlitt der 69-Jährige schwere Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zudem entstand hoher Sachschaden.

Heilbronn-Nekcargartach: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte am Samstag einen in Heilbronn-Neckargartach geparkten Pkw. Zwischen 0 Uhr und 10 Uhr stand der Wagen in der Danziger Straße. Innerhalb dieses Zeitraums zerkratzte der Täter oder die Täterin das Auto mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bückingen unter der Telefonnummer 07131 204060 in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Eine verletzte Person und 27.000 Euro Sachschaden

Am Samstagmorgen prallten zwei Fahrzeuge in Heilbronn zusammen, wodurch eine Person verletzt wurde und hoher Sachschaden entstand. Gegen 9.40 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Audi A5 die Weipertstraße und bog in die Fügerstraße nach links ab. Dabei übersah er den auf der Vorfahrtsstraße fahrenden VW Passat eines 47-Jährigen. Die beiden Autos prallten zusammen. Durch den Unfall erlitt der VW-Fahrer leichte Verletzungen. Zudem entstand mindestens 27.000 Euro Sachschaden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht Eine bislang unbekannte Person verursachte am Donnerstag oder Freitag einen Verkehrsunfall in Heilbronn und flüchtete anschließend. Der oder die Unbekannte prallte mit einem Fahrzeug gegen einen Mercedes GLE, der im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 16.40 Uhr in der Schellengasse abgestellt war. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder dazu Angaben machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte in der Nacht auf Sonntag einen Pkw in Heilbronn und flüchtete im Anschluss. Gegen 1.40 Uhr touchierte der Fahrer oder die Fahrerin eines E-Scooters den im Bereich der Einmündung der Kalistraße und Hafenstraße geparkten Hyundai i20. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Lauffen am Neckar: Unfallverursacher geflohen - Zeugen gesucht

Ein Fahrer oder eine Fahrerin eines Fahrzeuges beschädigte am Samstagnachmittag einen Pkw in Lauffen am Neckar und flüchtete anschließend. Zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den auf dem Parkplatz in der Straße "Landturm"geparkten VW Golf. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Schwaigern: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Person verursachte am Samstagvormittag einen Verkehrsunfall in Schwaigern und flüchtete. Der oder die Unbekannte touchierte mit einem Fahrzeug einen VW Polo, der im Zeitraum zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr im Burgweg abgestellt war. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Lauffen sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder dazu Angaben machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Neckarsulm: Unfallzeugen gesucht

Zwischen Donnerstag, gegen 17.30 Uhr und Freitag, gegen 10 Uhr, verursachte eine unbekannte Person einen Verkehrsunfall in Neckarsulm und flüchtete daraufhin. Der oder die Unbekannte stieß mit einem Fahrzeug gegen einen in der Binswanger Straße geparkten Pkw und verursachte dadurch circa 1.000 Euro Sachschaden. Anstatt auf den Besitzer des Wagens zu warten oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr er oder sie davon. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder dazu Angaben machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegengenommen.

Bad Wimpfen: 1.500 Euro Sachschaden bei Unfallflucht -Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Person verursachte zwischen Donnerstag, gegen 15.30 Uhr, und Sonntag, gegen 6.15 Uhr, einen Verkehrsunfall in Bad Wimpfen und flüchtete im Anschluss. Der oder die Unbekannte touchierte mit einem Fahrzeug einen Ford Puma, der in der Breslauer Straße geparkt war. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder dazu Angaben machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Möckmühl: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Ein Fahrer oder eine Fahrerin eines unbekannten Fahrzeuges verursachte zwischen Mittwoch und Samstag einen Verkehrsunfall in Möckmühl und fuhr weiter. Der oder die Unbekannte prallte mit einem Fahrzeug gegen einen VW Golf. Der Wagen war innerhalb dieses Zeitraums in der Züttlinger Straße geparkt. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 in Verbindung zu setzen. Neckarsulm: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Unbekannte versuchten in der Nacht auf Montag in eine Gaststätte in Neckarsulm einzubrechen. Die Täter begeben sich gegen 3 Uhr zu dem Gebäude in der Straße "In der Hälde" und versuchten zunächst ein Fenster aufzubrechen. Da dies misslang, schlugen sie das Fenster ein, wodurch die Alarmanlage aktiviert wurde. Die Einbrecher flohen unerkannt. Zeugen, die Angaben zu dem versuchten Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Widdern: Rüttelplatte gestohlen- Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag, 12 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, eine Rüttelplatte auf einer Baustelle in Widdern. Innerhalb deises Zeitraums begaben sich die Diebe zu dem Spielplatz der Wilhelm-Frey-Kulturhalle in der Heilbronner Straße und nahmen die Arbeitsmaschine im Wert von circa 2.500 Euro mit. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Möckmühl, Telefon 06298 92000, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell