Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.09.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

A6 / Bretzfeld: Mann bei Unfall tödlich verletzt

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam es am Montagmittag auf der A6 bei Bretzfeld zu einem Unfall. Ein 57-Jähriger befuhr gegen 12.40 Uhr die Autobahn in Richtung Nürnberg. Dort fuhr er plötzlich vom rechten auf den linken Fahrstreifen und kollidiert mit der Mittelleitplanke von welcher er abgewiesen wurde und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Mann wurde aus seinem VW Bus geborgen, erlag aber noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme bis circa 14.45 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell