Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kellerbrand in Wilhelmshaven ohne Verletzte - Ermittlungen dauern an

Wilhelmshaven (ots)

Zu einem Kellerbrand kam es am gestrigen Abend in einem Wohnhaus in der Zedeliusstraße, bei dem aus bislang ungeklärter Ursache Sperrmüll im Kellerbereich des Mehrparteienhauses in Brand geriet.

Die Bewohner des Hauses konnten evakuiert und der Brand durch die Feuerwehr Wilhelmshaven gelöscht werden.

Vier Personen wurden vom Rettungsdienst wegen Verdachts auf eine Rauchvergiftung untersucht, konnten aber nach Beendigung des Einsatzes wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Gebäudeschaden trat nicht ein. Die Brandermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell